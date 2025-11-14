Депутат Нилов: официальный перечень профессий будет актуализирован в РФ с 1 января

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Новый актуализированный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января 2026 года, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Действующему классификатору, а проще сказать, перечню профессий около 30 лет. Конечно, многие позиции просто уже устарели", – указал парламентарий в беседе с ТАСС.

Нилов подчеркнул, что в обновлении классификатора нет ничего революционного и глобального. Он добавил, что обновление документа связано с тем, что со временем появляются новые профессии, а старые уходят в прошлое.

"Это все – систематизация, актуализация, совершенствование действующей системы", – пояснил он.

При этом на зарплаты изменения глобально не повлияют, резюмировал депутат.

В самом документе теперь будут указаны 5 597 рабочих профессий и 4 338 служащих. Там фигурируют такие новые должности, как коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и так далее. Многие из специальностей теперь касаются экологии, финансов, IT, производства контента.

Ранее стало известно, что на рынке труда в России зафиксировали пиковые показатели роста – число вакансий увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября. Также на 8% увеличились предполагаемые зарплаты. В октябре выбор вакансий стал одним из самых разнообразных за весь год, поэтому можно найти наиболее выгодные условия, отмечали эксперты.

