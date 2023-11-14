Фонд "Защитники Отечества" вручил первые удостоверения ветеранов бойцам ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "ЧВК Вагнер. Сводки."

Фонд "Защитники Отечества" вручил первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". Об этом рассказала глава организации Анна Цивилева.

На церемонии вручения присутствовал Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.

"Для нас это очень почетно: герои проявили мужество, стойкость и отвагу, многие награждены наградами и медалями, и общество должно уважительно относиться к их подвигам, а фонд – сделать все возможное, чтобы решить их вопросы", – написала Цивилева в своем телеграм-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перешли на службу в состав спецназа "Ахмат". Он подчеркнул, что эти бойцы имеют богатый опыт ведения боевых действий в горячих точках, в частности в зоне проведения специальной военной операции.

Кадыров также выразил уверенность, что в будущем другие представители ЧВК тоже последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа.



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