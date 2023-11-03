Песков прокомментировал возможное назначение сына Пригожина главой "Вагнера"

Фото: телеграм-канал "Разгрузка Вагнера"

Кремль не обладает сведениями о том, что 25-летний сын погибшего Евгения Пригожина может сменить отца на посту главы ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не к нам. Это не наша тема, и никакой информацией здесь я не располагаю", – заявил он.

Кроме того, Песков прокомментировал вопрос о статье The Wall Street Journal, где сообщалось о беспокойстве США по поводу возможной передачи группой "Вагнер", находящейся в Сирии, зенитно-ракетных комплексов ливанской группировке "Хезболлах". Он ответил, что де-факто компании "Вагнер" не существует, поэтому все рассуждения на эту тему ни на чем не основываются.

"Рассуждения ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи. Если есть действительно на чем-то зиждущаяся озабоченность, их всегда можно донести до наших военных", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат". Сейчас они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне спецоперации.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перешли на службу в состав спецназа "Ахмат". Кадыров также выразил уверенность, что в будущем другие бывшие представители ЧВК также последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "Ахмат".

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