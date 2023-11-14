Стоматолог рассказала, как правильно чистить зубы

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Неправильная чистка зубов может привести к повреждению десен, ухудшению качества эмали и спровоцировать различные заболевания полости рта, предупредила стоматолог Татьяна Сумцова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт рассказала о методике, которая является наиболее эффективной.

"Методика Bass основывается на нескольких ключевых принципах. Один из них – правильный выбор зубной щетки. У нее должны быть укороченная рабочая часть и мягкие щетинки, чтобы предотвратить травмирование десен и эмали", – объяснила врач.

Стоматолог отметила, что наклон щетки во время чистки должен быть на уровне 45 градусов к поверхности зубов. По словам специалиста, это позволит достать до межзубных промежутков, в которых чаще всего застревают остатки пищи.

Сумцова подчеркнула, что движения должны быть мягкими и вертикальными. Такая методика лучше всего удаляет налет и препятствует воспалению десен, добавила она.

Врач рассказала, что есть несколько этапов. Сначала необходимо мысленно поделить верхнюю и нижнюю челюсти на четыре части – квадранта. Приступать к чистке лучше всего с верхнего правого: сначала поверхность со стороны щеки, потом – со стороны неба, уточнила она. Затем, по словам эксперта, следует двигаться по часовой стрелке – левый верхний и так далее.

Прочистить пространство между зубами поможет нить или специальные ершики, добавила стоматолог. Сумцова напомнила, что язык тоже необходимо чистить, поскольку на нем образуется налет, который может вызывать неприятный запах.

Специалист обратила внимание, что на чистку необходимо выделять не менее двух минут утром и вечером. Это процедура должна быть регулярной, подчеркнула она.

"Уход за зубами и полостью рта – это целое искусство, ключ к красивой и здоровой улыбке", – резюмировала врач.

Ранее стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала о популярных ошибках при домашнем отбеливании зубов. Она не советует использовать соду и другие абразивные материалы, поскольку они вместе с налетом счищают часть эмали. Также во время чистки зубов не надо сильно давить на щетку, это может травмировать ротовую полость, предупредила врач.



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