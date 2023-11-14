Врач заявила, что привычка кусать щеки и губы может спровоцировать онкологию

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Привычка кусать щеки и губы изнутри может спровоцировать онкологию. Об этом заявила невролог Екатерина Демьяновская, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, из-за укусов на слизистой оболочке полости рта появляются повреждения, которые не всегда быстро заживают. Через раны могут проникнуть вирусы и бактерии – возбудители инфекционных заболеваний.

Кроме того, продолжила врач, непроизвольное покусывание губ и щек говорит о навязчивых расстройствах, когда человек сам себе наносит повреждения. Другие проявления – выдергивание волос, выдавливание прыщей и щипание кожи. Такое может проявиться в любом возрасте, но чаще всего у подростков от 11 до 15 лет, объяснила она.

Демьяновская отметила, что причины такого поведения до конца не изучили. Некоторые исследователи связывают это с эмоциональным стрессом, попыткой снять напряжение во время приступа гнева или ревности. Однако такое бывает и у тех, кто спокоен, тогда это может быть в рамках экстрапирамидных расстройств, сказала эксперт.

Врач считает, что инфекции – малая часть проблем, связанных с кусанием щек и губ. Длительная травматизация слизистой может спровоцировать предраковые заболевания, например лейкоплакию или онкологию, предупредила Демьяновская.

Эксперт посоветовала не игнорировать привычку кусать щеки и губы, а обратиться к стоматологу. Она утверждает, что это может быть связано с неправильным прикусом или хроническими заболеваниями полости рта. Но, если там все в порядке, тогда нужно пойти к неврологу или психиатру, чтобы врач провел осмотр и назначил лечение.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Кристина Батаговская рассказала, почему могут опускаться уголки губ. С ее слов, это может быть напряжение и спазм круговой мышцы рта и шеи, а также поджатый подбородок. При этом на такую форму губ может повлиять и деформация мышц рта или снижение их тонуса, а еще нарушение осанки.

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