Спикер Госдумы объяснил порядок штрафов за езду без диагностической карты

Фото: пресс-служба Государственной думы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, каким будет порядок штрафных санкций за езду без диагностической карты в случае принятия закона об отмене обязательного техосмотра. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным", – заявил спикер нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что на всех остальных водителей штрафная норма распространяться не будет.

Он также напомнил, что изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. Согласно новой версии кодекса, штраф за езду без диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузового, коммерческого и служебного транспорта.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Данная процедура понадобится только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.