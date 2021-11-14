Спикер Госдумы объяснил порядок штрафов за езду без диагностической карты

Фото: пресс-служба Государственной думы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, каким будет порядок штрафных санкций за езду без диагностической карты в случае принятия закона об отмене обязательного техосмотра. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным", – заявил спикер нижней палаты парламента.
Володин подчеркнул, что на всех остальных водителей штрафная норма распространяться не будет.
Он также напомнил, что изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. Согласно новой версии кодекса, штраф за езду без диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузового, коммерческого и служебного транспорта.
9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Данная процедура понадобится только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
В России пунктам техосмотра предрекают массовое закрытие
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: