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Общество

08:06

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 14 ноября

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье в субботу, 14 ноября, синоптики предупреждают об облачной погоде без осадков. Температура воздуха составит 4 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ветер будет слабым. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в столичном регионе ожидаются минусовые температуры.

Также синоптики сообщали, что повторения аномально теплой зимы, которая была в 2019 году в России, в этом году не будет.

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