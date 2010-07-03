В Госдуму внесен законопроект о совместной собственности супругов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о совместной собственности супругов.
Как сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Крашенинникова, поправки затронут законы "О государственной регистрации недвижимости" и "Об актах гражданского состояния". Кроме того, изменения внесут в законодательство о нотариате и в Семейный кодекс РФ.
"Законопроектом предлагается привести нормы семейного законодательства, регулирующие имущественные отношения супругов, в соответствие с правилами гражданского законодательства. А также положения законодательства о банкротстве и о государственной регистрации недвижимости – в соответствие с правилами гражданского и семейного законодательства", – сообщили в пресс-службе.
По словам Павла Крашенинникова, оценить состояние общего имущества супругов можно тогда, когда известно обо всех "активах" и "пассивах" семьи. Поправки в законодательство будут определять их общность как совокупность всего нажитого супругами в браке.
Законопроект также предлагает установить правило, согласно которому общее имущество между супругами будет делиться в долях. Эта норма упростит имущественные споры в ходе бракоразводного процесса.
Дополнительно предлагается защитить права одного из супругов лица, которое планирует заключать сделки с третьими лицами относительно общего супружеского имущества. Поправки в действующие нормы указывают, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю.
Изменения в законодательство планируют ввести в действие с 1 марта 2020 года. Исключение составят только отдельные положения, порядок применения которых будет указан в особом порядке.
Ранее Конституционный суд РФ одобрил нормы, согласно которым правоохранительные органы получат право изымать имущество у лиц, которые приобрели его на доходы незаконного происхождения.
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