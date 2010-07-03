Самый злостный столичный алиментщик задолжал более 3,6 млн рублей

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У 40-летнего москвича оказалась одна из самых крупных задолженностей по алиментам, он должен ежемесячно выплачивать средства на содержание шестерых детей. Задолженность мужчины составила более 3,6 миллиона рублей, сообщает News.ru со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В связи с неуплатой алиментов должника привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов, рассказали в ведомстве.
В случае дальнейшей неуплаты алиментов мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Неплательщику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Как отмечают специалисты, взыскание алиментов находится на особом контроле в УФССП по столице.
Ранее УФССП по Москве составило портрет среднестатистического должника по алиментам в столице. Это мужчина 30–42 лет со средней суммой задолженности порядка 215 тысяч рублей. Таких отцов насчитывается свыше 22 тысяч человек – 90% от общего числа должников, в отношении которых возбудили исполнительные производства по алиментам. Зарплату получают 43% неплательщиков алиментов, с них взыскивают средства на содержание детей. В остальных случаях у должников нет официальных доходов.
Весной текущего года приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысяч москвичей. У этих людей скопились долги на 137 миллиардов рублей. Отмечается, что среди тех, кому ограничен выезд, числятся неплательщики алиментов. Их более 8,3 тысячи человек, задолженность которых превышает 1,8 миллиарда рублей.
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