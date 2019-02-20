В Эстонии у должников по алиментам будут отбирать проездные документы и автомобили

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Эстонский парламент принял закон, согласно которому государство получит больше возможностей для взыскания долгов по алиментам, в том числе признание недействительными проездные документы должников, изъятие их автомобилей, а также ограничения на снятие наличных денег, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента Эстонии.

Как уточняется, если нет уважительной причины для неуплаты алиментов суд сможет признавать недействительными проездные документы должников и запрещать их выдачу. Предполагается, что это позволит ограничить возможность должников выезжать за пределы ЕС.

Также закон дает право полицейским изъять машину у должника и передать ее судебному приставу. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России может появиться единый минимальный размер алиментов. С данной инициативой выступил министр юстиции РФ Александр Коновалов. Эту идею одобрили россияне в ходе интерактивного опроса.

По данным ФССП, самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками алиментов в последние годы стало временное ограничение на выезд.