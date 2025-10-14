До 6 градусов и дождь ожидаются в Москве 14 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 14 октября, составит 4–6 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и умеренный дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 4–7 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

Вместе с тем на территории области будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что температура в столице вернется в климатическую норму в пятницу, 17 октября.

По его данным, 14 октября температура будет на 4–5 градусов ниже нормы. Такая же погода ожидается и в среду, 15 октября, а в четверг, 16-го числа, в городе на короткое время прекратятся осадки и вернутся ночные заморозки.

При этом в субботу, 18 октября, в столицу придет следующий циклонический вихрь, который приближается с запада. Он приведет к сохранению плотных облаков, а также к продолжению дождей и сохранению температуры в указанных пределах. Синоптик отметил, что в связи с этим температура в городе будет на градус выше средних показателей.