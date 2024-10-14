В Белоруссии выявили новый вариант коронавируса XEC

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Специалисты белорусского Минздрава выявили у одного из пациентов в республике новый вариант коронавируса ХЕС, заявила заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач республики Светлана Нечай. Ее слова приводятся в телеграм-канале Минздрава БР.

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне 2024 года, напомнили в ведомстве. Также случаи XEC зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах.

XEC появился в результате рекомбинации двух подвариантов "Омикрона" FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3., уточнила эксперты.

"Все вирусы мутируют, и это естественный вариант жизни любого микроорганизма. Волноваться не стоит, это обычный, в рамках уже привычных мутаций, коронавирус", – пояснила Нечай.

В Минздраве подчеркнули, что в Белоруссии есть необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований коронавирусов.

Между тем в Москве в сентябре не выявили ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса XEC. По словам заммэра Анастасии Раковой, в столице четко отработана система управления при различных сезонных заболеваниях, в том числе коронавирусе.

Перед началом эпидсезона специалисты анализируют всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе, а также проводят полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ, чтобы понимать генетическую изменчивость возбудителя.

Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLiRT, подчеркнула вице-мэр.