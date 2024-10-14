Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

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Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня из-за празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

"В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства – 3 и 4 ноября 2024 года", – говорится на сайте Госдумы.

Тем не менее россиянам придется работать шесть дней на предшествующей неделе: с 28 октября по 2 ноября.

Шестидневная рабочая неделя в конце октября не увеличит зарплату россиян. По словам экспертов, выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной.

Россиянам также напомнили, что в конце 2024 года россиян ждет еще одна шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.