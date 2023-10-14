Астролог рассказала, кому больше всех повезет в солнечное затмение, 14 октября

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Водолеи и Близнецы могут надеяться на особую удачу в день солнечного затмения, 14 октября. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.

По ее словам, солнечное затмение произойдет в соединении со звездой Арктур, которая дает огромную силу и не терпит трусости. Поэтому нужно оставить сомнения и приступать к решению задач, которые раньше казались недосягаемыми.

Также специалист рекомендовала распрощаться со всем, что не дает энергии. Речь идет как про какие-либо отношения, так и про всевозможные идеи. Кроме того, именно этот период способен дать импульс для возникновения новых знакомств.





Ольга Мазур астролог Особенно активными стоит быть Водолеям и Близнецам. В солнечное затмение они могут надеяться на удачное стечение обстоятельств.

По словам астролога, подобное затмение уже происходило в 2004 и 2005 годах. Поэтому она посоветовала вспомнить, что было актуально для каждого в те периоды. В этот раз все может повториться заново, заключила эксперт.

Ранее астролог Ирина Шалева перечислила занятия, которые лучше всего подойдут для субботы. По ее словам, в этот день проще отказываться от вредных привычек и практиковать оздоровительные голодания. Это связано с тем, что субботой управляет Сатурн – планета дисциплины, порядка и ограничений, объяснила специалист.

