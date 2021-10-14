Глава Минтруда назвал 7 самых перспективных сфер в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В семи сферах в ближайшие 10 лет произойдут существенные изменения структуры занятости, число работников вырастет в IT, сфере гостеприимства, развлечений, науки, строительства, здравоохранения, социальных услуг, а также образования, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на сессии Евразийского женского форума, сообщает РИА Новости.

"Мы четко понимаем и осознаем, что в горизонте 2030 года изменится профессиональная структура занятости, в том числе и в традиционно женских отраслях. Для себя мы вывели семь основных отраслей, которые претерпят существенные изменения в структуре занятостей в ближайшие 10 лет", – отметил министр.

По его словам, в IT-сфере в ближайшие 10 лет число работников вырастет на 70%, в индустрии гостеприимства прирост занятых составит 35%, в сфере развлечений – 30%, в науке – 27%, в строительстве – 20%, в здравоохранении и социальных услугах – 15%, в образовании – около 7%.

Котяков уточнил, что в ближайшие девять лет 70% персонала необходимо будет пройти повышение квалификации в связи с тем, что сейчас происходит активное технологическое развитие в этих отраслях.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в ближайшие несколько лет Москве необходимо подготовить не менее пяти тысяч специалистов в сфере технологий информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологий).

