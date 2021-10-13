Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

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В столице каждый четвертый россиянин зарегистрирован как самозанятый. Их общее количество превышает 750 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Большинство самозанятых работают в сферах репетиторства, сдачи квартир в аренду, услуг перевозок и доставки, ремонта и строительства, маркетинга и рекламы.

Доля самозанятых москвичей достигла 10% от трудоспособного населения города. Такой вид заработка стал одним из самых быстрорастущих сегментов экономики Москвы. Каждый месяц около 30–35 тысяч человек становятся самозанятыми.

"Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, – 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", – приводятся в сообщении слова заммэра города Натальи Сергуниной.

Статус самозанятого может получить любой гражданин, предоставляющий услуги без привлечения наемных работников и имеющий ежегодный доход до 2,4 миллиона рублей. При работе с физическими лицами ставка дохода составляет 4%, при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями – 6%.

"Самозанятые в январе – августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 миллиарда рублей в виде налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей", – уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, суммарный доход самозанятых с начала 2019 года по сентябрь 2021 года составил 232 миллиарда рублей. Это занимает 40% общего дохода самозанятых в России.

"Средний размер чека к началу осени достиг 2 332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% – по отношению к показателям сентября 2020 года", – добавил Пуртов.

Для москвичей, желающих получить статус самозанятых, создали экосистему "Все о самозанятости от а до я" на портале mbm.mos, где также можно найти информацию о различных мероприятиях, онлайн-курсах и программах обучения.

"Экосистема "Все о самозанятости от а до я" предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело при поддержке города. С момента запуска в мае этого года ее посетили более 44 тысяч раз", – уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2021 года самозанятые москвичи перечислили в городской бюджет 2,78 миллиарда рублей налогов, ежемесячно уплачивая около 370 миллионов рублей.

