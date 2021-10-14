В Москве за сутки выявили 6 712 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За минувшие сутки в столице выявили 6 712 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Госпитализировали 1 419 человек, еще 558 находятся на ИВЛ. Скончался 71 пациент.
За 24 часа выздоровели 3 136 пациентов, проходивших лечение от COVID-19. Всего за время пандемии инфекцией переболели 1 522 320 человек.
В России за сутки зафиксировано 31 299 новых случаев коронавируса. По количеству инфицированных лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург, на который пришлось 2 345 случаев, и Московская область – 1 911.
За сутки от последствий COVID-19 скончались 986 человек, а выздоровели 21 670. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 6 937 756 россиян.
В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
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