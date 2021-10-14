Эксперт объяснил, к чему приведет лишение россиян права выбирать управляющую компанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин заявил Москве 24, что лишение россиян права выбирать управляющую компанию может привести к снижению качества услуг и росту их стоимости.

Ранее сообщалось, что россияне могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом. Эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем. Создание такого органа прописано в разработанном Минстроем проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года. Однако в министерстве строительства заявили, что проект пока опубликован для широкого обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах преждевременно.

"Это вред, очередной шаг к монополизации рынка управления, вообще рынка ЖКХ. Первым шагом было создание региональных операторов по капитальному ремонту... Тут решили то же самое сделать в сфере управления. Сегодня граждане имеют право на собрании выбрать управляющую компанию, таким правом пользуются от 10 до 20%", – сказал Крохин.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Получается так, что теперь и в сфере жилищного управления у граждан не будет возможности, там где низкая активность населения, жаловаться, требовать смены УК, потому что эта компания разыграна на конкурсе, то есть ее сюда поставил госорган... Все это приведет к снижению качества.

Эксперт подчеркнул, что и стоимость услуг при таком управлении может повыситься. "Операторы будут проводить конкурс по выбору управляющей компании, но конкурсные условия, включая тариф, устанавливает организатор. Мы не знаем, какие тарифы они будут ставить. Ведь уже говорил Хуснуллин (заместитель председателя правительства РФ. – Прим. ред.), что тарифы должны вырасти", – пояснил собеседник Москвы 24.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов.

В постановлении говорится, что цена договора может увеличиться не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Кроме того, стоимость не должна превышать общий объем средств, ежегодно выделяемых на программу капремонта.

