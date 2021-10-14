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Общество

04:33

Россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию – СМИ

общество ЖКХ

Фото: depositphotos/vvoennyy

Россияне могут лишиться права выбирать управляющую многоквартирным домом компанию. Об этом со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ сообщает газета "Известия".

Отмечается, что эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем. Создание такого органа прописано в разработанном Минстроем проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.

В отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ да данный проект указано, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах, однако средства на эти цели, видимо, будут собирать с граждан. В Торгово-промышленной палате указали, что фактически предлагается создание "общего котла" на покрытие ущерба.

Глава комитета ТТП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предположил, что к плате за содержание домов будет добавлена определенная сумма, а собранные средства будут отчисляться регоператорам.

Член комитета Торгово-промышленной палаты Дмитрий Гордеев, в свою очередь, отметил, что данное предложение не соответствует нормам Жилищного кодекса, в котором установлено, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления им.

В Министерстве строительства изданию сообщили, что проект стратегии пока опубликован для широкого обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах преждевременно.

В начале октября правительство РФ утвердило постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов.

В постановлении говорится, что цена договора может увеличиться не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Кроме того, стоимость не должна превышать общий объем средств, ежегодно выделяемых на программу капремонта.

При этом в Минстрое заверили, что изменение размера платы за капитальный ремонт многоквартирных домов не скажется на размере соответствующих взносов жильцов.

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