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Общество

14:28

В Минстрое РФ исключили повышение взносов граждан на капремонт

общество ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменение размера платы за капитальный ремонт многоквартирных домов не скажется на размере соответствующих взносов жильцов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.

"Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами", – объяснила замглавы министерства Светлана Иванова.

По ее словам, подорожание стройматериалов напрямую отражается в стоимости капремонта, на этом фоне повышение цен контрактов призвано не допустить срыва работ и обеспечить их завершение в установленные сроки.

Иванова также подчеркнула, что стоимость капитального ремонта при ее увеличении в пределах 25% не может превышать предельную стоимость, установленную в каждом конкретном регионе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов. В документе говорится, что цена договора может увеличиться не более чем на 25%.

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