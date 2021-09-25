В Трубниковском переулке дом 1914 года постройки ждет капитальный ремонт

19:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жилой дом 1914 года постройки, расположенный по адресу Трубниковский переулок, дом 26, строение 1, ждет капитальный ремонт. О согласовании необходимой проектной документации рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
"В рамках капитального ремонта предусмотрено обновление цоколя, фасадов, балконов, отмосток и приямков. Помимо этого, работы затронут входные группы", – сообщил Леонов.
Он добавил, что в рамках реконструкции запланированы локальная антисептическая обработка наружных стен, расшивка и зачеканка трещин, восстановление кирпичной кладки в местах разрушения, ремонт штукатурного слоя рустованного фасада, а также окраска по огрунтованной поверхности, которую выполнят согласно колористическому паспорту здания.
В историческом здании восстановят карнизы, кронштейны и наличники на окнах, а также заменят флагодержатель, металлические отливы карнизов и эркеров.
В рамках внутреннего ремонта специалисты проведут ряд работ в подвале, на чердаке и жилой части подъезда. Кроме того, капремонт предусматривает отделку стен и потолков и обновление лестниц, включая поручни и ограждения.
В здании также заменят внутренние двери и окна, поставив на окнах решетки.
"Важной частью работ станет модернизация инженерно-технических систем, таких как электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление", – добавил председатель Москомэкспертизы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил условия льготной аренды спортивных объектов, требующих ремонта. Минимальная ставка составит 4 тысячи 750 рублей за 1 квадратный метр в год.
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