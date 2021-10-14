Мясников предупредил о больших ошибках при диагностике коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Москвой 24 заявил, что не существует скрытых симптомов, на которые людям нужно обращать внимание при диагностике коронавируса.





Александр Мясников врач и телеведущий Это принципиально неправильно. Вы должны понимать, что невозможно по симптомам отличить грипп от коронавируса или коронавирус от любой другой респираторной инфекции, если речь идет о легкой форме. Ни пропажа обоняния, ни высокая температура, ни одышка – ничто из этого не является патогномоничным именно для коронавируса.

По словам Мясникова, однозначно на наличие коронавируса у человека не укажут ни усталость, ни кожные проявления.

"Сегодня тактика (диагностики коронавируса – Прим. ред.) такая: любые симптомы ОРЗ расцениваются как COVID-19, пока обратное не доказано отрицательным тестом. Если мы будем обращать внимание на симптомы, это только станет источником больших ошибок. Заболели ОРЗ – тест", – заключил Мясников.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым опасным симптомом заражения новыми штаммами коронавируса. Специалист рекомендовал наблюдать за частотой дыхания. По его мнению, таким образом можно выявить заболевание самостоятельно еще до получения результатов тестирования на коронавирус.