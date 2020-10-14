Россияне рассказали, на что готовы ради повышения на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ради повышения на работе 39 процентов россиян готовы задерживаться и работать в выходные дни. Данные подготовил сервис "Работа.ру", сообщает RT.

Всего в опросе поучаствовали 3,2 тысячи человек. Из них больше половины – 53 процента вовсе не готовы ничем жертвовать ради новой должности.

Так, 12 процентов респондентов заявили, что ради повышения готовы на переезд в другой город.

Еще 6 процентов опрошенных не против проводить свое личное время с начальством, а терпеть его неуважительное отношение готовы еще 3 процента.

Мешать работе коллег, а также распространять о них ложную информацию готов 1 процент опрошенных.

В ходе опроса участники могли выбирать несколько вариантов ответа.

Ранее опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. 43% жителей РФ хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.

Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тысяч рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тысяч в месяц.

