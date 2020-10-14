Россияне рассказали, на что готовы ради повышения на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ради повышения на работе 39 процентов россиян готовы задерживаться и работать в выходные дни. Данные подготовил сервис "Работа.ру", сообщает RT.
Всего в опросе поучаствовали 3,2 тысячи человек. Из них больше половины – 53 процента вовсе не готовы ничем жертвовать ради новой должности.
Так, 12 процентов респондентов заявили, что ради повышения готовы на переезд в другой город.
Еще 6 процентов опрошенных не против проводить свое личное время с начальством, а терпеть его неуважительное отношение готовы еще 3 процента.
Мешать работе коллег, а также распространять о них ложную информацию готов 1 процент опрошенных.
В ходе опроса участники могли выбирать несколько вариантов ответа.
Ранее опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. 43% жителей РФ хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.
Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тысяч рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тысяч в месяц.
Почти половина россиян считают, что за удаленку надо доплачивать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: