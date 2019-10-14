Собчак опубликовала ироничный фотоответ Рудковской

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак бросила вызов музыкальному продюсеру Яне Рудковской, высмеяв ее хобби в соцсетях. Об этом сообщают "Дни.ру".
На своей странице в instagram Рудковская ведет постоянную рубрику "Мои завтраки". Он сервирует стол лучшей посудой, украшает его цветами, а затем выкладывает в Сеть снимок получившейся композиции. Собчак решила подшутить над страстью Рудковской к эстетике. Журналистка опубликовала кадры, на которых с аппетитом уплетает котлеты с гречкой.
"Ну что, Яночка, съела? Вот это, я понимаю, рубрика #моизавтраки. А у тебя непонятно что вообще!" – обратилась к Рудковской Собчак.
Юмор журналистки оценил артист Максим Галкин. "Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество", – написал он в комментариях.
Ранее Ксения Собчак похвасталась в соцсетях огромным количеством подарков с ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Церемония состоялась 13 сентября. Собчак и Богомолов приехали на регистрацию брака на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Свой первый свадебный танец пара исполнила под хит Филиппа Киркорова.
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