Москва заняла первое место в рейтинге регионов по организации детского отдыха

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первую позицию среди российских регионов по организации детского отдыха заняли три субъекта – Москва, Краснодарский край и Свердловская область. Все они набрали по 17 баллов из 21 возможного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
В исследовании участвовали все российские регионы. В рейтинге учитывались доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение этих организаций специалистами, региональное информационное поле, интенсификация механизмов обратной связи между госструктурами, общественными объединениями и гражданами.
Согласно исследованию, на втором месте оказались Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская и Ульяновская области (по 15 баллов), на третьем месте: Республика Башкортостан, Волгоградская и Саратовская области (по 14 баллов).
Наименьшее количество баллов набрал Ненецкий автономный округ (четыре балла). По пять баллов получили Чукотка, Ингушетия, Дагестан и республика Тыва.
В исследовании учитывалась доля детей в регионе, отдохнувших организованно в 2017–2018 годах, и наличие организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Также учитывалось наличие в регионе летом этого года негативных событий (отравления, закрытие лагерей, пожары и так далее).
26 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законов, которые направлены на повышение качества и безопасности детского отдыха. Согласно пояснительной записке, предлагается установить обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности в органы исполнительной власти, чтобы включить их в соответствующие реестры.
Кроме того, МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, которые предназначены для детских лагерей.
Внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений. По итогом проверок было устранено около 15 тысяч нарушений.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.
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