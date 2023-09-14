Москвичам рассказали о погоде 14 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

В четверг, 14 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 5 градусов, по области – до 3 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Это связано с теплым долгосрочным прогнозом.

До этого метеорологи предупредили россиян о сильной магнитной буре, которая будет длиться три дня, начиная с 13 сентября. Метеозависимые люди могут почувствовать слабость, ухудшение состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели