Астролог рассказала, как грядущее новолуние отразится на всех знаках зодиака

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В новолуние, 15 сентября, Весам лучше не участвовать в массовых мероприятиях, а Козерогам стоит избегать употребления экзотической еды. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, новолуние в знаке Девы начнется в 04:39 по московскому времени. В этот период можно ощутить всплеск энергии, особенно во время новых и неожиданных событий, подчеркнула Грохотова.

"Даже малейшие перемены в жизни в этот день могут давать силы и вдохновение", – отметила астролог.

Однако эксперт советует проявить осмотрительность, так как не все полученные 15 сентября сведения окажутся абсолютно точными. Не стоит давать обещания, торопиться с заключением договоров и сильно надеяться на крепкие отношения с людьми, знакомство с которыми произошло в этот день, пояснила Грохотова.





Анастасия Грохотова астролог Так как новолуние пройдет под знаком Девы, который символизирует порядок и чистоту, будет благоприятно заняться уборкой. Также стоит уделить внимание финансовому планированию, будь то семейный бюджет или аналитика бизнеса. А еще пересмотреть вопросы, связанные с образованием.

Также следует учитывать, что в день новолуния будет ощущаться влияние Меркурия. Из-за этого любые дела в учебе, коммерции и путешествиях могут принимать самый неожиданный поворот, предупредила астролог.

Профессионализм и исполнительность Овнов в день новолуния может оказаться на высоте. При этом им стоит тактично взаимодействовать с коллегами и уделять внимание своему здоровью, рассказала специалист. Тельцам надо пересмотреть давно построенные планы и провести больше времени со своими детьми. Стоит вникнуть в их проблемы и разделить радости, отметила Грохотова.

У Близнецов могут возникнуть недопонимания в общении. Астролог порекомендовала выражать свои мысли ясно и кратко и постараться не настаивать на своем, если чувствуется сопротивление собеседников. Ракам и вовсе лучше ограничиться узким кругом общения и сделать акцент на заботе о родных и друзьях, добавила Грохотова.

Львам 15 сентября стоит планировать решение финансовых и юридических задач, а также важные встречи. Девам же лучше перенести ответственные переговоры на другое время. Также представителям этого знака надо быть терпимее в личных отношениях и приготовиться к сбоям в работе техники и задержкам транспорта, предупредила эксперт.





Анастасия Грохотова астролог Воздержаться от важных встреч рекомендуется и Весам. Для них это неблагоприятный период, когда не стоит принимать решения, совершать финансовые операции, участвовать в массовых мероприятиях и выставках.

Скорпионам важно проявлять заботу и корректность к друзьям, но сохранять при этом дистанцию. Стрельцам же стоит соблюдать иерархию в общении с коллегами и избегать лишних эмоций – особенно ревности, указала астролог.

Козероги могут почувствовать усталость, поэтому у них в приоритете отдых и забота о себе. В день новолуния им стоит критично относиться к любой информации, избегать алкоголя и экзотической еды. Водолеям лучше заняться управлением финансами и решением долговых обязательств. К тому же им надо быть осторожными в отношениях с близкими. Рыбам же день принесет динамику в личных отношениях, однако, несмотря на это, важно сохранять объективность к самому себе, заключила Грохотова.

Ранее астролог Анна Садовская рассказала, каким знакам зодиака повезет больше всего этой осенью. К счастливчикам специалист отнесла Тельцов, Дев, Козерогов, Раков и Рыб. Все они окажутся под влиянием Юпитера, благодаря этому возрастут шансы стать успешнее, добавила Садовская.