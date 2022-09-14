Тренер по ведению переговоров назвал способы защиты от конфликтов

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Тренер по ведению переговоров Евгений Колотилов рассказал о способах не поддаваться на хамство и оскорбления, а также защищать самого себя от конфликтов. Об этом сообщает "Пятый канал".

Так, специалист посоветовал повторять за обидчиком оскорбления.

"Например, он говорит, что вы мерзавец, и вы отвечаете: "Да, я мерзавец". Он говорит, что вы идиот. А вы соглашаетесь, что, да, и еще какой! Тем самым, человек не понимает, что происходит. Его оскорбления возвращаются к нему, хотя вы не оскорбляете его. Он очень быстро от вас отстанет", – заявил Колотилов.

Еще одним полезным приемом тренер назвал фразу " Вам почти удалось меня обидеть. Вы – большой молодец". Ее он назвал подходящей для решения конфликтов в семье.

Похожим образом работает и прием, суть которого заключается в поддержке агрессивно настроенного человека. Ему можно высказать комплимент за что-то незначительное – в совокупности это поможет успокоить обидчика.

Кроме того, Евгений Колотилов посоветовал постоянно повторять слова агрессивного собеседника или же попробовать его полностью игнорировать. В последнем случае, по словам тренера, поведение обидчика определяют эмоции, которые могут утихнуть без "подпитки".

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