Тренер по ведению переговоров назвал способы защиты от конфликтов

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Тренер по ведению переговоров Евгений Колотилов рассказал о способах не поддаваться на хамство и оскорбления, а также защищать самого себя от конфликтов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Так, специалист посоветовал повторять за обидчиком оскорбления.
"Например, он говорит, что вы мерзавец, и вы отвечаете: "Да, я мерзавец". Он говорит, что вы идиот. А вы соглашаетесь, что, да, и еще какой! Тем самым, человек не понимает, что происходит. Его оскорбления возвращаются к нему, хотя вы не оскорбляете его. Он очень быстро от вас отстанет", – заявил Колотилов.
Еще одним полезным приемом тренер назвал фразу " Вам почти удалось меня обидеть. Вы – большой молодец". Ее он назвал подходящей для решения конфликтов в семье.
Похожим образом работает и прием, суть которого заключается в поддержке агрессивно настроенного человека. Ему можно высказать комплимент за что-то незначительное – в совокупности это поможет успокоить обидчика.
Кроме того, Евгений Колотилов посоветовал постоянно повторять слова агрессивного собеседника или же попробовать его полностью игнорировать. В последнем случае, по словам тренера, поведение обидчика определяют эмоции, которые могут утихнуть без "подпитки".
Ранее психолог Юлия Никас рассказала, какие шаги необходимы парам, чтобы сохранить благоприятные отношения. По мнению специалиста, следует не отказываться от личных хобби, а также предоставлять друг другу личное пространство и не контролировать.
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