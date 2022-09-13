Названы главные правила для сохранения хороших отношений в паре

Фото: depositphotos/igor.kardasov.gmail.com
Для того чтобы сохранить благоприятные отношения в паре, следует не отказываться от своих хобби, заявила психолог Юлия Никас. Помимо прочего, она порекомендовала не контролировать своего партнера и давать ему больше личного пространства.
Никас считает, что нельзя "растворяться" в своей половинке. По ее словам, каждый должен сохранить индивидуальность и самостоятельность. Нужно легко уметь проводить время без любимого человека.
"Отсутствие контроля, уверенность в себе и собственные интересы провоцируют стремление завоевывать, привлекать – и это куда интереснее. Работает в обе стороны – как с мужчиной, так и с женщиной", – заявила Никас в разговоре с "Мослентой".
Кроме того, партнеры должны больше общаться друг другом: обсуждать насущные темы, делиться планами. Никас считает, что также следует поступать и с проблемами. Резоннее не накапливать их, а решать с помощью открытого диалога.
"Можно заранее прописать на бумаге все, а затем обсудить с любимым человеком, чтобы ничего не упустить", – посоветовала психолог.
Никас уверена, что благоприятные отношения будут развиваться только из-за положительных эмоций. Поэтому она порекомендовала парам найти совместные занятия, которые помогут раскрыть партнеров друг другу с разных сторон.
Также психолог заявила, что в отношениях нельзя быть скрытными. Ложь, считает Никас, может стать причиной несчастья в паре для обоих.
Ранее эксперт поделилась с россиянами способами, которые помогут экологично пережить расставание со своим партнером. После разрыва человеку нужно прожить все свои эмоции, считает специалист: дать себе время погрустить и поскучать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: