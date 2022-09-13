Названы главные правила для сохранения хороших отношений в паре

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Для того чтобы сохранить благоприятные отношения в паре, следует не отказываться от своих хобби, заявила психолог Юлия Никас. Помимо прочего, она порекомендовала не контролировать своего партнера и давать ему больше личного пространства.

Никас считает, что нельзя "растворяться" в своей половинке. По ее словам, каждый должен сохранить индивидуальность и самостоятельность. Нужно легко уметь проводить время без любимого человека.

"Отсутствие контроля, уверенность в себе и собственные интересы провоцируют стремление завоевывать, привлекать – и это куда интереснее. Работает в обе стороны – как с мужчиной, так и с женщиной", – заявила Никас в разговоре с "Мослентой".

Кроме того, партнеры должны больше общаться друг другом: обсуждать насущные темы, делиться планами. Никас считает, что также следует поступать и с проблемами. Резоннее не накапливать их, а решать с помощью открытого диалога.

"Можно заранее прописать на бумаге все, а затем обсудить с любимым человеком, чтобы ничего не упустить", – посоветовала психолог.

Никас уверена, что благоприятные отношения будут развиваться только из-за положительных эмоций. Поэтому она порекомендовала парам найти совместные занятия, которые помогут раскрыть партнеров друг другу с разных сторон.

Также психолог заявила, что в отношениях нельзя быть скрытными. Ложь, считает Никас, может стать причиной несчастья в паре для обоих.

Ранее эксперт поделилась с россиянами способами, которые помогут экологично пережить расставание со своим партнером. После разрыва человеку нужно прожить все свои эмоции, считает специалист: дать себе время погрустить и поскучать.