Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище 16 сентября – СМИ

Фото: ТАСС/Ura.ru/Владимир Андреев

Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина похоронят в пятницу, 16 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Главреда "КП" Сунгоркина планируется похоронить в пятницу на Троекуровском", – рассказал собеседник агентства.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал его смерть большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.