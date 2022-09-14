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Общество

12:28

В РФ предложили ввести пожизненный срок за госизмену

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый замглавы комитета по безопасности в Госдуме Андрей Луговой сообщил, что в осеннюю сессию депутаты внесут на рассмотрение законопроект о пожизненном сроке за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий рассказал, что в настоящий момент проводятся консультации для законодательной инициативы.

"За госизмену должно следовать максимально суровое наказание – пожизненное заключение и лишение гражданства без права на подачу апелляции", – подчеркнул Луговой.

Депутат отметил, что в советский период за госизмену следовал расстрел. Он также добавил, что в настоящий момент растет число тех, "кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей Родине, народу", а провокации представляют опасность и для военных, и для гражданского населения.

Утром 14 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России, собиравшего информацию об инфраструктурных объектах для военной разведки Украины. Мужчина при этом в полной мере осознавал, что сведения могут быть использованы против безопасности страны.

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