В РФ предложили ввести пожизненный срок за госизмену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый замглавы комитета по безопасности в Госдуме Андрей Луговой сообщил, что в осеннюю сессию депутаты внесут на рассмотрение законопроект о пожизненном сроке за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий рассказал, что в настоящий момент проводятся консультации для законодательной инициативы.
"За госизмену должно следовать максимально суровое наказание – пожизненное заключение и лишение гражданства без права на подачу апелляции", – подчеркнул Луговой.
Депутат отметил, что в советский период за госизмену следовал расстрел. Он также добавил, что в настоящий момент растет число тех, "кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей Родине, народу", а провокации представляют опасность и для военных, и для гражданского населения.
Утром 14 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России, собиравшего информацию об инфраструктурных объектах для военной разведки Украины. Мужчина при этом в полной мере осознавал, что сведения могут быть использованы против безопасности страны.
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