В Москве за сутки выявили 8 610 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за прошедшие сутки выявили 8 610 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.
За последние 24 часа с COVID-19 были госпитализированы 338 человек, выздоровели 7 939 человек, умерли от коронавирусной инфекции 26 пациентов.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 116 224 случая коронавируса, выздоровели 2 888 728 человек, умер 45 581 человек.
Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что пациенты, которые привиты от гриппа, легче переносят коронавирусную инфекцию. Он напомнил, что специалисты провели много дополнительных научных исследований, которые в настоящее время суммированы. Тимаков добавил, что прививка от гриппа повышает неспецифический противовирусный иммунитет не только от гриппа и коронавируса, но и от других вирусных инфекций.
Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавируса, чем мужчины – ВОЗ
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