Мажуга: нам нужен комплекс мер, отвечающий запросам работодателей и выпускников вузов

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В Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47 13 августа состоялся круглый стол "Содействие студентам в первом трудоустройстве". В нем поучаствовали замминистра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов и профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

В ходе обсуждения участники сделали вывод, что для успешного трудоустройства выпускников нужно выстраивать тесные связи вузов и предприятий, а также предоставлять студентам возможность консультаций по вопросам поиска работы и помогать находить работодателей, которые заинтересованы в новых кадрах.



В начале встречи Александр Мажуга отметил, что в столице сегодня серьезно меняется рынок труда. Так, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" особое внимание уделено вопросам профессиональной самореализации. Правительство Москвы вдвое сократило объемы бумажного оборота в службах занятости. Он также подчеркнул, что планах Москвы – полностью перевести работу с соискателями в цифровой формат и обеспечить умный поиск среди 350 тысяч имеющихся вакансий. Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции, проблемных вопросов на рынке труда все еще много, отметил Александр Мажуга.

"За последние годы многие крупные вузы смогли выстроить рабочие контакты с предприятиями, которые становятся базовыми и для проведения стажировок, и для трудоустройства выпускников", – заявил Александр Мажуга.

Он также высказался о необходимости учитывать, что современная экономика постоянно развивается, а компании начинают требовать новые компетенции от своих сотрудников, но сами выпускники не всегда могут легко разобраться в тонкостях трудовых отношений.

"Нам нужен комплекс мер, который будет отвечать запросам и работодателей, и выпускников. Одной из ключевых здесь должна стать возможность для студентов еще во время учебы познакомиться с работой разных компаний и производств, погрузиться в процесс и понять нюансы. Ответы на эти вопросы могут дать стажировки и различные виды практики", – поделился мнением профессор РАН.

Мажуга добавил, что такие форматы помогут работодателям ориентироваться в потенциальных кадрах и выбирать для себя наиболее перспективных с их точки зрения сотрудников. Кроме того, он отметил, что не менее важно дать выпускникам возможность консультироваться со специалистами по трудовому праву, с представителями кадровых агентств и юристами, чтобы некогда студенты познакомились с ключевыми понятиями и знали свои права.

Практикой защиты прав молодых выпускников поделился Андрей Картаполов. Он рассказал о программе военной подготовки офицеров при гражданских вузах и работе научных и научно-производственных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

"С 2008 года в целях обучения по распоряжению Правительства РФ создано 37 учебных военных центров, в которых осуществляется подготовка специалистов по специальностям, родственным военно-учетным специальностям Вооруженных Сил Российской Федерации. Курсанты, проходящие военное обучение в учебных военных центрах, получают ряд преимуществ и льгот. <...> Кроме того, студенты после окончания ВУЗа имеют возможность в ходе военной службы по призыву поступить на контрактную службу и при условии соответствия с полученного образования и военно-учетной специальности назначаются на офицерскую должность с получением первичного офицерского звания", – заявил Картаполов.

Однако было отмечено, что у гражданских молодых специалистов пока таких преимуществ нет. За время пандемии примерно каждая пятая компания остановила подбор и прием персонала. Многие перешли на удаленный режим и проводят собеседования в режиме онлайн. Участники круглого стола подчеркнули, что прохождение интервью через мессенджеры требует не менее серьезной подготовки.

Вместе с тем, эксперты оценили то, какую поддержку начинающим специалистам при поиске работы могут оказать онлайн-сервисы, размещающие реальные вакансии.

"Многие студенты рассказывают мне о том, как отправляют буквально десятки резюме, однако их даже не просматривают", – подчеркнул Александр Мажуга.

В качестве примера успешного механизма он привел сервис по поиску работы, который запустил комплекс "Техноград" на ВДНХ: в нем собраны более 700 компаний – представителей среднего и малого бизнеса Москвы, которые находятся в поиске сотрудников, а соискатели получают возможность общаться с работодателями напрямую.

Ранее более 11 тысяч человек прошли обучение в Московской службе занятости населения за полгода. Программа по бесплатному профессиональному обучению подходит для безработных москвичей, женщин с детьми дошкольного возраста и людей старше 50 лет.

