Благотворительный сервис появится на портале mos.ru

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Специальный благотворительный сервис планируют запустить на портале mos.ru, с помощью которого горожане смогут переводить пожертвования на реализацию программ адресной поддержки нуждающихся. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что представители благотворительных фондов на встрече с Сергеем Собяниным рассказали о позитивном опыте программы "Миллион призов", участники которой могли перевести выигранные средства на благотворительность.

Как рассказала исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Наталья Соколова, такая помощь позволила не сокращать в период пандемии объемы работы, не прекращать деятельность благотворительных фондов.

"Кроме того, можно сказать, что это прекрасная возможность почувствовать себя сопричастным к добрым делам", – приводятся в сообщении слова Соколовой.

Отмечается, что благотворительные фонды, помогающие людям с нарушениями слуха и зрения, семьям с детьми, а также бездомным животным получили дополнительное финансирование в размере 33,9 миллиона рублей.

"Мы будем всемерно помогать, в том числе и через наши ресурсы, ресурсный центр, порталы, благодаря которым можно аккумулировать средства для поддержки благотворительной деятельности, координации, сбора информации и необходимой помощи гражданам", – отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что москвичи подарили более 2,5 тысячи отложенных поездок на городском транспорте в рамках акции "Мечта Сони Рыбиной". Благотворительный флешмоб был назван в честь девочки по имени Соня Рыбина, которая умерла в 10 лет от онкологического заболевания. Ребенок мечтал о бесплатном проезде в транспорте для всех желающих.

Родители Сони и благотворительные фонды организовали акцию в Санкт-Петербурге, где жила девочка. Затем ее повторили в Москве.

