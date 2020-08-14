Названы регионы, где россияне сильнее всего вредят здоровью

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Вредные привычки особенно негативно сказываются на здоровье жителей Воронежской, Мурманской и Свердловской областей. Речь о неправильном питании, употреблении алкоголя, курении, сообщает News.ru.
Отмечается, что вредные привычки также негативно отражаются на здоровье людей в Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской АО.
В материале говорится, что меньше всего влияние таких факторов отмечается в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском АО.
Как рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, на ведение ЗОЖ влияют этнокультуральные особенности региона.
"Например, живут русские люди в какой-то республике, где они невольно впитывают образ жизни. Он и русский, но тем не менее он впитывает те ценности, которые прививаются в этом микросоциуме, в этой деревне", – отметил Говорин.
Ранее сообщалось, что в 2019 году здоровый образ жизни вели около 12% россиян. Больше всего ведущих здоровый образ жизни людей зафиксировано в Ингушетии. Далее следует Крым и Адыгея. В ведущую пятерку также вошли Чувашия и Воронежская область.
Аутсайдером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Здоровый образ жизни в этом регионе ведут всего 0,4% населения.
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