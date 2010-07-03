Историк прокомментировал попытки пересмотра итогов Второй мировой

21:32
21:32
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Фото: wikipedia.org
Издание The Washington Times опубликовало статью президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, в которой говорится, что Россия мифологизирует положение дел вокруг Второй мировой войны, преувеличивая роль СССР в победе. Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с ИА "НСН" опроверг подобные заявления, отметив, что вклад советского государства был колоссален.
"Все подобного рода взбросы, которые там периодически встречаются и теперь учащаются, направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны. Многие эксперты приходят к выводу, что это сейчас такая стратегическая цель западного сообщества – пересмотр ее итогов. Какой пересмотр? Только в одну сторону – принижения роли СССР в разгроме фашизма", – подчеркнул Пыжиков.
Он добавил, что конфликт, в результате которого началась война, вырос именно из "западной цивилизации", так что СССР был вынужден "защищаться от западных противоречий" и кровью платить за их разрешение.
Эксперт также отметил, что на Западе "захлебнулись бы фашизмом", если бы не СССР. При этом, по словам Пыжикова, США "раздувают мифологию", чтобы приукрасить себя и выглядеть героями.
Ранее профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн опубликовал статью в журнале National Interest, в которой порассуждал на тему исхода возможного столкновения российских и американских сил на море во время гипотетического "горячего" конфликта. Военный эксперт подчеркнул, что, если американские авианосцы, нарушив конвенцию Монтре, пройдут через турецкие проливы, они будут быстро уничтожены российскими ракетными катерами, подлодками, авиацией морского базирования и ракетными комплексами.
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