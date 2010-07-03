Прокуратура Приамурья заинтересовалась памятником с изображением солдат НАТО

12:30
12:30
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Фото: amur.info
Прокуратура Амурской области проведет проверку данных об изображении солдат НАТО на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, сообщает надзорное ведомство.
"Тындинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Амурской области проводит проверку по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике в селе Дипкун. По предварительным данным, на указанном памятнике изображены силуэты солдат, которые не соответствуют изображению солдат периода Второй мировой войны", – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Во время прокурорской проверки будет дана оценка эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника. В дальнейшем будут приняты меры прокурорского реагирования.
Исполняющая обязанности главы администрации Дипкуна Ирина Сокольникова рассказала, что панно с изображением солдат на памятнике заменят. Этим займется местная компания. После этого на памятнике будет изображение советских солдат.
Депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин заявил, что местные жители возмущены появлением солдат НАТО на памятнике в центре поселка. Он уточнил, что на нем изобразили солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка).
Обновлением памятника занималась компания из Тынды. Макет изображения сделали дизайнеры из Благовещенска. В администрации поселка рассказали, что силуэты на обновленном памятнике темные и издалека там ничего не видно. Однако кто-то из местных жителей смог заметить на автомате прицельную мушку "не такую". Фирма, которая обновляла памятник, пообещала переделать работу.
Уточняется, что памятник обновляли в срочном режиме, на выбор дизайнеры предложили два эскиза. Первый эскиз – гражданская война, белогвардейцы с кокардами. Второй – тот, который вызвал резонанс, с силуэтами НАТОвских солдат. Сокольникова отметила, что фото было мелкое, и она выбрала второй эскиз, поскольку не заметила деталей.
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