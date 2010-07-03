Раскрыты данные о жестоком обращении с детьми в регионах

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Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные министерства просвещения и Росстата.

В прошлом году в этом регионе зафиксировали 159 таких случаев. Второе и третье места делят Архангельская область и Краснодарский край. В этих регионах зафиксировано по 55 случаев жестокого обращения с детьми. В первую пятерку также попали Оренбургская область с 53 случаями и Кировская – с 46 случаями.

При этом в 10 регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся на Северном Кавказе: это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Также в этот список попали Тамбовская и Орловская области, Алтай, Калмыкия, Севастополь и Чукотка. Причем, по данным Росстата, в большинстве из них статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год.

Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное обращение, действия (или бездействие) со стороны взрослых, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо угрожают его правам и благополучию.

Член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья считает, что по абсолютным цифрам судить о ситуации в каждом конкретном регионе нельзя, поскольку в одних регионах нацелены на выявление жестокого обращения, а в других – нет.

Такой же позиции придерживается уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он пояснил, что то, что один педагог или работник органа опеки посчитает вопиющим случаем, другой сочтет обычным делом.

Ранее столичные власти попросили горожан обращать внимание на случаи возможного жестокого обращения с детьми. В случае необходимости они просят звонить в службу неотложной психологической помощи или в полицию. В ведомстве напомнили, что в Москве действуют 23 подразделения службы психологической помощи населению и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, куда можно обратиться, если нужна экстренная социальная помощь детям.

Уточняется, что сотрудники опеки, центра поддержки семьи и детства, подразделения по делам несовершеннолетних должны приехать на место в течение часа после обращения и определить, нуждается ли ребенок в помощи и какой эта помощь должна быть.

Если же человек стал свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых на улице, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.

