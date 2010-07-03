Раскрыты данные о жестоком обращении с детьми в регионах

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/djedzura
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные министерства просвещения и Росстата.
В прошлом году в этом регионе зафиксировали 159 таких случаев. Второе и третье места делят Архангельская область и Краснодарский край. В этих регионах зафиксировано по 55 случаев жестокого обращения с детьми. В первую пятерку также попали Оренбургская область с 53 случаями и Кировская – с 46 случаями.
При этом в 10 регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся на Северном Кавказе: это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Также в этот список попали Тамбовская и Орловская области, Алтай, Калмыкия, Севастополь и Чукотка. Причем, по данным Росстата, в большинстве из них статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год.
Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное обращение, действия (или бездействие) со стороны взрослых, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо угрожают его правам и благополучию.
Член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья считает, что по абсолютным цифрам судить о ситуации в каждом конкретном регионе нельзя, поскольку в одних регионах нацелены на выявление жестокого обращения, а в других – нет.
Такой же позиции придерживается уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он пояснил, что то, что один педагог или работник органа опеки посчитает вопиющим случаем, другой сочтет обычным делом.
Ранее столичные власти попросили горожан обращать внимание на случаи возможного жестокого обращения с детьми. В случае необходимости они просят звонить в службу неотложной психологической помощи или в полицию. В ведомстве напомнили, что в Москве действуют 23 подразделения службы психологической помощи населению и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, куда можно обратиться, если нужна экстренная социальная помощь детям.
Уточняется, что сотрудники опеки, центра поддержки семьи и детства, подразделения по делам несовершеннолетних должны приехать на место в течение часа после обращения и определить, нуждается ли ребенок в помощи и какой эта помощь должна быть.
Если же человек стал свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых на улице, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: