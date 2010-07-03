Депутат пообещал отправить книги о блокаде Ленинграда Бузовой

12:17
12:17
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Фото: соцсети
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев пообещал отправить Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу депутата.
"Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка", – заявил Свищев, уточнив, что своим поведением она подает плохой урок молодым ребятам.
Депутат рассказал, что собирается отправить Бузовой произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева, а также запись симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. Свищев выразил надежду, что Ольга прочитает все книги и поймет допущенную ошибку.
Ранее в Instagram Ольги Бузовой появился видеоролик, в котором она называет себя "блокадницей". Это вызвало негодование пользователей интернета. Скандальное видео посмотрели свыше 2,8 миллиона человек.
Глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова осудила поступок звезды шоу-бизнеса и посоветовала ей пообщаться с людьми, которые пережили войну. Она выразила мнение, что у Бузовой "нет тормозов", так как та "работает в шоу-бизнесе, а там все шлюзы открыты".
Сама певица и телеведущая объяснила, что родилась в Ленинграде и в детстве много времени проводила с бабушками и дедушками, которые рассказывали ей, "как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа".
Ольга Бузова назвала себя "блокадницей", облизав тарелку
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