"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Новую партию автомобилей разыграли в рамках акции "Вакцина рулит" среди москвичей, получивших первый компонент вакцины с 4 по 11 июля. Розыгрыш прошел в прямом эфире телеканала Москва 24.

По итогам проведения конкурса победителями стали Марина Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила Андреевна, Александр Сергеевич.

Победителей определяли методом случайного выбора. В ближайшее время с ними свяжутся организаторы розыгрыша и объяснят порядок получения приза.

13 июня Сергей Собянин заявил о старте новой программы поощрения для привитых граждан: каждую неделю среди них разыгрывают 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Проверить, выиграл ли привитый человек автомобиль, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.