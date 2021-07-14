Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 15:00 в некоторых районах столицы ожидается гроза, кратковременный дождь и порывистый ветер. Об этом предупредили в управлении МЧС по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства автомобилистам рекомендовали снизить скорость на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Еще одно требование безопасности – носить светоотражающие элементы одежды.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 14 июля во второй половине дня в Москве пройдут сухие грозы, при этом температура достигнет +34 градусов. Она подчеркнула, что город останется под влиянием старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сухие грозы могут стать причиной небольших природных пожаров. По его словам, речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников.
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