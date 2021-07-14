В России выявили 23 827 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 23 827 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 552 (10,7%) случаях.

В Москве зафиксировали 3 966 новых случаев, в Московской области – 2 469, в Санкт-Петербурге – 1 942, в Нижегородской области – 531, в Свердловской области – 461, в Красноярском крае – 451, в Воронежской области – 447.

Всего в РФ зарегистрировано 5 857 002 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай, Республике Татарстан, Кировской области и Республике Адыгея.

За последние сутки по стране подтверждено 786 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерли 145 278 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 21 269 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 257 483 человека.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице сохраняется возможность введения локдауна. Эта мера будет реализована в том случае, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников.

