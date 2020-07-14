Велосипедист проехал более пяти тысяч километров на пути в Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Томский велопутешественник Иван Поротников пересек Крымский мост, проехав более 5 тысяч километров к полуострову от своего села, передает РИА Новости.

По его словам, путешествие в 5 415 километров из родного села Подгорного Чаинского района Томской области заняло чуть более месяца.

"Путешествие достаточно тяжеловатое, погода – то жара, то холод… Сейчас направляюсь в Коктебель. Мост пересек, трудностей не составило", – поделился путешественник.

Он планирует отдохнуть в Коктебеле и потратить несколько дней на путешествие по полуострову.

В 2019 году россиянин Максим Михалев в одиночку за 100 дней проехал на велосипеде восемь тысяч километров от Москвы до Пекина. Его дорога пролегала по территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Во время экспедиции представитель РАН побывал в Саранске, Ульяновске, Оренбурге, а также в Нур-Султане, Кемерове, Абакане и Улан-Баторе. Путешествие обошлось примерно в 200 тысяч рублей.

Михалев регулярно вел записи, анализируя местность, по которой проходил его маршрут. Он признался, что благодаря "велосипедной экспедиции" пересмотрел некоторые собственные концепции.