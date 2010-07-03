Россиянин за 100 дней проехал на велосипеде от Москвы до Пекина

Фото: vk.com/teshem

Россиянин Максим Михалев в одиночку за 100 дней проехал на велосипеде восемь тысяч километров от Москвы до Пекина.

Как рассказал ТАСС сам велосипедист – докторант Института этнологии и антропологии РАН, в прошлом году он в соавторстве с основателем форума "Диалог цивилизаций" Владимиром Якуниным опубликовал книгу о процессах интеграции в Евразии, в том числе об инициативе "Один пояс – один путь". "В дальнейшем возникла идея взглянуть на ту же самую проблему с точки зрения простого путешественника и посмотреть, как все выглядит на самом деле", – пояснил герой индицидуальной "велосипедной экспедиции". По словам Михалева, целью поездки был сбор материалов для второго тома книги "Пояса и пути Евразии", но с припиской "вид снизу", то есть с точки зрения простого человека.

Уточняется, что велопробег Михалева стартовал 25 мая в Москве. Его путь проходил по территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Во время экспедиции представитель РАН побывал в Саранске, Ульяновске, Оренбурге, а также в Нур-Султане, Кемерове, Абакане и Улан-Баторе. 1 сентября велосипедист финишировал в Пекине. Путешествие обошлось примерно в 200 тысяч рублей.

Во время 100-дневной поездки докторант регулярно вел записи, анализируя местность, по которой пролегал его маршрут. "Много неожиданных наблюдений, которые сложно сразу обобщить. Главное, что как метод научного исследования поездка на велосипеде, которая не предпринималась никогда, имеет смысл и, действительно, оправдана", – подытожил ученый.

Он также признался, что благодаря "велосипедной экспедиции" пересмотрел некоторые собственные концепции. В частности, Михалев пришел к выводу, что "вопросы интеграции не заканчиваются транспортной составляющей, которая, скорее, лежит в основе всех дальнейших проблем". По его словам, эти проблемы "нужно решать и задумываться о них до того, как будут подписаны транспортные контракты".

В середине июля на ночном велофестивале в столице установили мировой рекорд Гиннесса. Более 2,5 тысячи человек встали рядом друг с другом, образуя фигуру велосипеда.