В Москве из-за велофестиваля перекроют несколько улиц

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Схема движения транспорта изменится в центре столицы с 14 по 16 сентября. Это связано с проведением Осеннего велофестиваля.

С 20:00 субботы, 14 сентября, по 08:00 понедельника, 16 сентября, перекроют улицу Лужники и аллею Славы, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 15 сентября, с 11:30 движение перекроют на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, а также на Серебрянической набережных. Ограничения введут на Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой Сухаревской, Садовой-Каретной и Садовой-Триумфальной улицах.

Для автомобилей будут недоступны Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская, Баррикадная улица, Красная Пресня, улица 1905 года, площадь Краснопресненская застава, а также Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября. Мероприятие пройдет накануне Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Маршрут выбрали сами горожане в ходе голосования.

Протяженность дистанции составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда по внешней стороне Садового кольца до Красной Пресни и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".

Принять участие в велофестивале могут все желающие от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката.

Сбор участников начнется с 10:00 утра, а старт велоколонны – в 12:00. Скорость движения – не более 15 километров в час. Вся колонна будет ехать 2,5 часа.

По окончании заезда в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Помимо этого, состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". В ней примет участие более 300 спортсменов. Всего же в Московском осеннем велофестивале, по прогнозам, примет участие порядка 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли". С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать на участке улицы Каретный ряд, на улице Петровке, Страстном, Рождественском, Сретенском бульварах, а также при развороте на Тургеневскую площадь.

