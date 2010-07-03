В Москве из-за велофестиваля перекроют несколько улиц

13:33
13:33
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Схема движения транспорта изменится в центре столицы с 14 по 16 сентября. Это связано с проведением Осеннего велофестиваля.
С 20:00 субботы, 14 сентября, по 08:00 понедельника, 16 сентября, перекроют улицу Лужники и аллею Славы, сообщает ТАСС.
В воскресенье, 15 сентября, с 11:30 движение перекроют на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, а также на Серебрянической набережных. Ограничения введут на Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой Сухаревской, Садовой-Каретной и Садовой-Триумфальной улицах.
Для автомобилей будут недоступны Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская, Баррикадная улица, Красная Пресня, улица 1905 года, площадь Краснопресненская застава, а также Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.
Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября. Мероприятие пройдет накануне Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Маршрут выбрали сами горожане в ходе голосования.
Протяженность дистанции составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда по внешней стороне Садового кольца до Красной Пресни и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".
Принять участие в велофестивале могут все желающие от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката.
Сбор участников начнется с 10:00 утра, а старт велоколонны – в 12:00. Скорость движения – не более 15 километров в час. Вся колонна будет ехать 2,5 часа.
По окончании заезда в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Помимо этого, состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". В ней примет участие более 300 спортсменов. Всего же в Московском осеннем велофестивале, по прогнозам, примет участие порядка 30 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли". С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать на участке улицы Каретный ряд, на улице Петровке, Страстном, Рождественском, Сретенском бульварах, а также при развороте на Тургеневскую площадь.
"Мосгорсправка": московский велопрокат
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: