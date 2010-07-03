Движение в центре Москвы ограничат 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Как уточняется, с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать на участке улицы Каретный ряд, на улице Петровке, Страстном, Рождественском, Сретенском бульварах, а также при развороте на Тургеневскую площадь.

Благотворительный велозаезд в поддержку ветеранов театральной сцены будет проходить в четвертый раз. В этом году в нем примут участие Сергей Безруков, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Игорь Верник и другие актеры.

В прошлом году в мероприятии приняли участие артисты Игорь Верник, Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий и другие. Также в велозаезде участвовал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Ранее стало известно об ограничении движения на Варшавском шоссе. Из-за капительного ремонта путепровода "Подольский" изменения будут действовать два месяца.