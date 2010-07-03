Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:36

Движение в центре Москвы ограничат 14 сентября

транспорт перекрытия город

10:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Как уточняется, с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать на участке улицы Каретный ряд, на улице Петровке, Страстном, Рождественском, Сретенском бульварах, а также при развороте на Тургеневскую площадь.

Благотворительный велозаезд в поддержку ветеранов театральной сцены будет проходить в четвертый раз. В этом году в нем примут участие Сергей Безруков, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Игорь Верник и другие актеры.

В прошлом году в мероприятии приняли участие артисты Игорь Верник, Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий и другие. Также в велозаезде участвовал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Ранее стало известно об ограничении движения на Варшавском шоссе. Из-за капительного ремонта путепровода "Подольский" изменения будут действовать два месяца.

Читайте также

транспорт перекрытия город

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика