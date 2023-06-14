Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу рассказали о причинах своего решения заключить контракты с Минобороны РФ.

"Я уже давно об этом думал, прошел медкомиссию, посоветовался с женой. Надо защищать Родину, я служил в морской пехоте, есть опыт", – поделился один из добровольцев.

Другой гость пункта рассказал, что решил пойти служить по контракту вслед за друзьями. По его словам, у него есть много знакомых, которые уже находятся в зоне спецоперации. В этой связи он решил пойти за ними, объяснил доброволец.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, создали чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит информацию о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту