Сеть "Красное&Белое" запретила своим сотрудникам потеть и общаться в туалетах

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Сеть алкомаркетов "Красное&Белое" обновила правила для сотрудников своих офисов. Об этом сообщает Ura.ru.

Теперь работникам запрещено общаться в туалетах и собираться компаниями больше двух человек для медленных прогулок по коридорам с целью решения каких-либо вопросов. Также рекомендуется здороваться со знакомыми людьми.

Целый ряд правил посвящен внешнему виду сотрудников. Например, женщинам нельзя носить короткие юбки, а мужчинам – облегающую или прозрачную одежду. Запрещается носить обувь с металлическим набойками, ходить без нижнего белья. Обязательным требованием является использование дезодорантов.

Отмечается, что размеры штрафов за нарушения будут устанавливаться в индивидуальном порядке. Так, за отсутствия бейджа сотруднику придется заплатить тысячу рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что почти на всех складах Wildberries сотрудников заставляют снимать всю одежду, кроме нижнего белья, при входе. При этом процедуру досмотра снимают на видео. В компании отмечают, что таким образом борются с воровством.

