ГД приняла в I чтении проект об ответственности за сотрудничество с иностранными службами

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Госдума приняла в I чтении законопроект о введении уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Так, Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 275.1 ("Осуществление гражданином РФ конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями"). Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до восьми лет и штраф до миллиона рублей. Нарушителю также может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

Вместе с тем нарушителя могут освободить от ответственности при своевременном и добровольном информировании компетентных органов о таком сотрудничестве. При этом гражданин не должен пытаться выполнить полученное задание.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о вербовке и подстрекательстве российских граждан к госизмене со стороны Центрального разведывательного управления США. Он отметил активизацию попыток госструктур США установить прямые контакты с россиянами.

