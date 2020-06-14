В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

В столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, сообщает Оперативный штаб. Общее число скончавшихся в Москве достигло 3 334.

Гражданам напоминают, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – говорится в сообщении.

Как ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говорить о полной победе над коронавирусоной инфекцией и необходимости снятия ограничений в регионах еще рано. По его словам, ситуация в целом является управляемой, однако в каждом субъекте необходимо учитывать определенные местные факторы.

Кроме того, россиянам рассказали, как распознать признаки второй волны COVID-19. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев пояснил, что коронавирусную инфекцию отличает от других вирусов большая заразность, однако с течением времени это качество будет постепенно ослабевать.